شاهد.. داعية ماليزي يرفع الشكر للملك سلمان وولي العهد على عنايتهما بالإسلام والمسلمين

أكد أن "الشؤون الإسلامية" أوفدت أبرز الدعاة لأداء صلاتَيْ التراويح والقيام حول العالم

رفع الداعية الماليزي الشيخ أحمد هاشم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله - لرعايتهما وعنايتهما بالإسلام والمسلمين في شتى مشارق الأرض ومغاربها، وأشاد بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ برامج متعددة في العالم.

وتفصيلاً، قال الشيخ "هاشم" عن برنامج الإمامة لأداء صلاتَي التراويح والقيام حول العالم: إن الدعاة والأئمة الذين أوفدتهم الوزارة من أبرز الدعاة بالسعودية، وهم يمثلونها خير تمثيل؛ لأنهم في غاية الإدراك والفهم. وهذا البرنامج له أثر كبير في نفوس المسلمين من حيث تعليمهم القرآن، وإلقاء الدروس العلمية. ونشكر الوزارة على تنفيذ هذا البرنامج. والأجمل أن الأئمة يتنقلون في تلك البلاد من مدينة إلى مدينة.. وهنا الأثر أكبر.

وفي ختام تصريحه رفع الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- على تلمُّس حاجة المسلمين في العالم، وحرصهما على تقديم كل العون. كما شكر وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على تكليفه 70 إمامًا لأداء التراويح حول العالم.