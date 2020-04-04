مارادونا يعرض تخفيض راتبه في نادي "لابلاتا"

أ ف ب: عرض أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا تخفيض راتبه بوصفه مدربًا في نادي خيمناسيا لابلاتا؛ وذلك لمساعدته في الأزمة المادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم تعليق مباريات الدوري الأرجنتيني حتى إشعار آخر منذ 17 مارس الماضي، ودخلت رابطة الدوري في مفاوضات لتخفيض رواتب اللاعبين والموظفين لتخفيف الأثر الكارثي لإيقاف المنافسات.

وقال رئيس النادي المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية جابريال بيليجرينو لإذاعة "سييلو سبورتس": "تبادلنا الرسائل مع مساعده، وكان مارادونا من بين أوائل المستعدين لمراجعة راتبه؛ لأنه يرغب في ذلك؛ وهذا يدل على شخص لا يفكر بالمال، بل بمساعدة خيمناسيا في هذا الوضع".

وتابع رئيس النادي: "مارادونا لا يتطلع لنهاية عقده. هو في منزله الآن، لكنه سيعود، سيكون جاهزًا بعد انتهاء هذه المسألة".