تونس تدين وتستنكر الاعتداءات الحوثية على المملكة

وصفت الجرائم بأنها انتهاك صارخ للقوانين الدولية

أعربت تونس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة والمتواصلة التي تتعرّض لها المملكة العربية السعودية، وذلك إثر استهداف المنطقتين الشرقية والجنوبية من خلال إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة مفخخة نجم عنها إصابة مدنيين وتضرر منازل سكنية.

وأكدت وزارة الخارجية التونسية، في بيان أصدرته اليوم، أن هذا التصعيد يمثل تهديداً لأمن واستقرار المملكة والمنطقة بأسرها وذلك في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، مجددة تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة كلّ هذه التهديدات.