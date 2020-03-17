الرئيس الفلبيني يعلن "حالة الكوارث" لمكافحة "كورونا" لمدة 6 أشهر

بريطانيا: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 1950 حالة

أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم "حالة الكوارث" في البلاد؛ لمساعدة الوحدات الحكومية تطبيق الإغلاق الذي يهدف لاحتواء تفشي فيروس "كورونا".

وتتيح حالة الكوارث التي سيتم تطبيقها لمدة ستة أشهر، للوحدات الحكومية تخصيص أموال ونشر الموارد بصورة أسرع؛ لضمان مواجهة حاسمة وعاجلة وملائمة للكوارث، واتخاذ إجراءات في الوقت المناسب للقضاء على تهديد فيروس "كورونا".

وكانت وزارة الصحة قد سجلت 45 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الفلبين، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الحالات 187 حالة، من بينهم 12 حالة وفاة. كما سجلت أربع حالات تعافت من الفيروس.

وقد تم إغلاق جزيرة لوزون، التي يقطن بها أكثر من نصف عدد سكان الفلبين لمدة شهر، حيث تم تعليق المدارس والمواصلات العام والعمل في المكاتب العامة والخاصة وسيتم إلغاء الرحلات الجوية الدولية بعد يوم الخميس المقبل حتى منتصف أبريل المقبل.

من جانب آخر، أعلنت بريطانيا اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد إلى 1950 حالة مقارنة مع 1543 حالة أمس.

وحذرت الحكومة البريطانية من توقع استمرار الأزمة لأشهر قادمة، داعيةً إلى اتباع الإرشادات الطبية ومساعدة كبار السن والمقعدين أثناء أوقات العزل.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات البريطانية عدة إجراءات جديدة للحد من انتشار المرض تشمل التوجيه بالامتناع عن السفر والتجمعات غير الضرورية بما في ذلك الذهاب إلى دور السينما وأماكن الترفيه.