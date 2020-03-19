أغلى 5 لاعبين في العالم بينهم لاعب عربي.. ميسي ورونالدو خارج القائمة

"مبابي" يتصدر القائمة بنحو 200 مليون يورو "وستيرلنج" بالمركز الثاني

واصَلَ الفرنسي كيليان مبابي، تصدره لقائمة أغلى اللاعبين في العالم؛ في حين غاب اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة الخمسة الأوائل.

ونقلت "روسيا اليوم" عن موقع "Transfermarkt" العالمي المختص في إحصائيات وأرقام كرة القدم، أن القيمة السوقية لمبابي، تبلغ حاليًا نحو 200 مليون يورو.

وتَقَدم النجم الإنجليزي، رحيم ستيرلينغ، إلى المركز الثاني، بقيمة تفوق 160 مليون يورو، تاركًا المركز الثالث في قائمة أغلى لاعبي العالم، للبرازيلي نيمار، الذي تُقَدّر قيمته أيضًا بنحو 160 مليون يورو.

وجاء نجم نادي ليفربول، الدولي السنغالي ساديو ماني في المركز الرابع (150 مليون يورو)، متبوعًا بزميله المصري محمد صلاح (150 مليون يورو).

واحتل ميسي المركز الثامن، بقيمة تقارب 140 مليون يورو؛ فيما لم يتم تحديد مركز رونالدو وقيمته السوقية حاليًا.