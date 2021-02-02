محكمة تقضي بالسجن 3 سنوات ونصف السنة على "عدو بوتين"

قضت محكمة روسية اليوم الثلاثاء على المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن 3 سنوات ونصف السنة.
وجاء هذا الحكم بعدما قررت المحكمة الروسية تحويل الحكم المفروض على "نافالني"، العدو اللدود للرئيس فلاديمير بوتين، من وقف التنفيذ إلى تنفيذ فعلي، وفقًا لـ"رويترز".
تحويل الحكم على "نافالني" إلى تنفيذ فعلي
قضت محكمة روسية اليوم الثلاثاء على المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن 3 سنوات ونصف السنة.
وجاء هذا الحكم بعدما قررت المحكمة الروسية تحويل الحكم المفروض على "نافالني"، العدو اللدود للرئيس فلاديمير بوتين، من وقف التنفيذ إلى تنفيذ فعلي، وفقًا لـ"رويترز".