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تحويل الحكم على "نافالني" إلى تنفيذ فعلي

محكمة تقضي بالسجن 3 سنوات ونصف السنة على "عدو بوتين"

قضت محكمة روسية اليوم الثلاثاء على المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن 3 سنوات ونصف السنة.

وجاء هذا الحكم بعدما قررت المحكمة الروسية تحويل الحكم المفروض على "نافالني"، العدو اللدود للرئيس فلاديمير بوتين، من وقف التنفيذ إلى تنفيذ فعلي، وفقًا لـ"رويترز".