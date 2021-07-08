أكثر من 21 ألف طلب للقبول بالبكالوريوس والدبلوم بجامعة الملك خالد

"القرني": سيغلق اليوم عند الساعة 11.59 مساء.. و6 آلاف طلب استفسار

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، أن اليوم الخميس 28 ذي القعدة هو موعد إغلاق بوابة القبول لطلبات القبول في مرحلتَي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1443.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبد المحسن القرني، أنه تم استقبال أكثر من 21 ألف طلب قبول، وسيستمر استقبال الطلبات إلى الساعة 11:59 من مساء اليوم الخميس، كما تم توفير الدعم اللازم للمتقدّمين خلال فترة استقبال الطلبات؛ حيث تم الرد على أكثر من 6 آلاف طلب استفسار ما بين اتصال هاتفي وعن طريق خدمة الاستفسارات الكتابية.

وأضاف: "حرصًا من العمادة على تحسين خدماتها عملت العمادة على استطلاع رأي المتقدمين بشكل إلكتروني؛ حيث بلغت نسبة تقييم سهولة تقديم طلبات القبول 92%، في حين تجاوز تقييم خدمات القبول الإلكتروني بشكل عام نسبة 84%.



وأكد القرني أن جميع عمليات الفرز والترشيح آلية بالكامل دون تدخل بشري، وسيتم إعلان نتائج الترشيح للمتقدمين يوم السبت الموافق 30 ذي القعدة.