بعد حرمان طلاب "ناوان المخواة" من اختباراتهم.. "الجالوق" يتابع ميدانيًّا

مدير الإدارة التعليمية وقف شخصيًّا على سيرها في منصة "مدرستي"

وقف مدير "تعليم المخواة"، الدكتور علي بن محمد الجالوق، على سير الاختبارات الإلكترونية في عدد من مدارس قطاع "ناوان" اليوم الخميس.

وقد اطمأن "الجالوق" على سير الاختبارات في منصة "مدرستي"، وتابع ميدانيًّا مع قادة المدارس التأكد من دخول الطلاب للمنصة، بعد الانقطاعات التي حدثت مساء أمس، في بعض المواقع، كما تابع افتراضيًّا مع قادة عدد من المدارس، سير الاختبارات، واطمأن على جودة الاتصال.

وقال، في ختام زيارته لمدارس "ناوان": الطلاب والطالبات عادوا لأداء اختباراتهم هذا اليوم بعد الانقطاعات التي حدثت يوم أمس.

وأضاف: إدارة التعليم والمدارس تعمل لأجل تهيئة كل الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات بيسر وسهولة.

وأردف: كل المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات وإجراء الاختبارات لهم مع تطبيق كل التدابير الاحترازية وتقديم الدعم الفني والتقني للأسر والطلاب والطالبات.

يأتي هذا بعد تسبب رداءة شبكة الاتصالات في مركز "ناوان" في حرمان الطلاب والطالبات من اختباراتهم ليوم أمس الأربعاء، والتي تابعها "تعليم المخواة" باهتمام.

وقد تم تقدير سبب الغياب ووُجّه بترحيل الاختبارات للطلاب والطالبات المتضررين من سوء الاتصالات إلى يوم آخر بما يتناسب مع ظروفهم.

وأكدت الإدارة أن المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات، وتقديم كافة أشكال الدعم الفني والتقني لهم.

وكانت "سبق" قد نشرت بهذا الخصوص تحت عنوان (في "ناوان" حضر الطلاب والطالبات ومعلموهم.. وغابت الاتصالات).