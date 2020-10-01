"القضاء الإداري" يُعيد تشكيل الدوائر القضائية بمحاكم ديوان المظالم

خلال جلسته "عن بعد" عبر برنامج إدارة الإلكتروني برئاسة "اليوسف"

عقد مجلس القضاء الإداري يومي الاثنين والثلاثاء 11 - 12 / 2 / 1442هـ , جلسته "عن بعد" عبر برنامج إدارة الإلكتروني، بحضور أعضاء المجلس، وبرئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.

وأوضح مساعد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها مجموعة من القرارات، حيث وافق المجلس على ترقية ثمانية وثلاثين قاضيًا على مختلف الدرجات القضائية، وتعيين ستة عشر قاضيًا في عدد من محاكم ديوان المظالم.

وأضاف أن المجلس قرر ندب مجموعة من أصحاب الفضيلة القضاة إلى عددٍ من المحاكم، وإعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية في مختلف محاكم ديوان المظالم المنتشرة على مستوى مناطق المملكة.