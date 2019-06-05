شاهد.. بالورد والحلوى جوازات مطار ينبع تُعايد المسافرين بالعيد

تُواصل تقديم الخدمات للقادمين والمغادرين والمعتمرين.. شاركتهم الفرحة

قامت إدارة الجوازات بمطار الأمير عبدالمحسن الدولي بمحافظة ينبع، بمشاركة المسافرين فرحة العيد بتوجيه من مدير جوازات منطقة المدينة المنورة العميد بدر معيوف المطيري، وبمتابعة وإشراف من مدير جوازات محافظة ينبع العقيد لافي الجهني.

وقدّم منسوبو الجوازات بمطار الأمير عبدالمحسن الدولي، قِطَع الحلوى والورود للمسافرين القادمين للسعودية، وشاركوا المسافرين فرحتهم بالعيد، وقدموا لهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ وهو ما أضفى جوًّا جميلًا انعكس على شعور المسافرين.

وعبّر عدد من المسافرين عن شكرهم لجوازات مطار الأمير عبدالمحسن على هذه المبادرة الجميلة واهتمامها بالمسافرين وحُسن الاستقبال، ومشاركتهم فرحتهم بالعيد، وتسهيل إجراءات سفرهم ووصولهم للسعودية.

يشار إلى أن جوازات مطار الأمير عبدالمحسن الدولي بينبع تواصل تقديم الخدمات للقادمين والمغادرين والمعتمرين من وإلى المطار؛ حيث تسير الأمور بكل انسيابية.