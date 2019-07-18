"مرور تبوك" يُطيح بسيدة عكست اتجاه السير أثناء قيادتها

قال: ستُحال للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

ألقى مرور منطقة تبوك، القبض على سيدة كانت قد عكست اتجاه السير أثناء قيادتها.

وقال المرور السعودي عبر حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: مرور منطقة تبوك يقبض على قائدة المركبة التي عكست اتجاه السير أثناء قيادتها، وستتم إحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440 09:30 AM

قال: ستُحال للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

"مرور تبوك" يُطيح بسيدة عكست اتجاه السير أثناء قيادتها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ألقى مرور منطقة تبوك، القبض على سيدة كانت قد عكست اتجاه السير أثناء قيادتها.

وقال المرور السعودي عبر حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: مرور منطقة تبوك يقبض على قائدة المركبة التي عكست اتجاه السير أثناء قيادتها، وستتم إحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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