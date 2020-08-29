"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة حائل.
وذكرت أن الحالة تشمل مدينة حائل والمحافظات الجنوبية والغربية والقرى والمراكز التابعة لها.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس
توقعت أن تشمل المحافظات الجنوبية والغربية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة حائل.
وذكرت أن الحالة تشمل مدينة حائل والمحافظات الجنوبية والغربية والقرى والمراكز التابعة لها.