"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل

توقعت أن تشمل المحافظات الجنوبية والغربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ‏لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة ‏والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة حائل.

وذكرت أن الحالة تشمل مدينة ‏حائل والمحافظات الجنوبية والغربية والقرى والمراكز التابعة لها.‏