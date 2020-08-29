"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل

توقعت أن تشمل المحافظات الجنوبية والغربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ‏لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة ‏والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة حائل.

وذكرت أن الحالة تشمل مدينة ‏حائل والمحافظات الجنوبية والغربية والقرى والمراكز التابعة لها.‏

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

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29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 01:32 PM

توقعت أن تشمل المحافظات الجنوبية والغربية

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ‏لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة ‏والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة حائل.

وذكرت أن الحالة تشمل مدينة ‏حائل والمحافظات الجنوبية والغربية والقرى والمراكز التابعة لها.‏

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