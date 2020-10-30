تفتيش استهدف فنادق معروفة بالرياض.. ضبط 48 مخالفة وإنذار 43 منشأة

200 زيارة نفذها فرع "الموارد البشرية" في 5 أيام لرصد تجاوزات الأنظمة

أسفرت الجولات التفتيشية التي نفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الخمسة أيام الماضية، عن إجراء 200 زيارة ميدانية وضبط 48 مخالفة لنظام العمل والإقامة وتوجيه 43 إنذارًا للمنشآت المخالفة.

وكانت الجولات التفتيشية قد شملت العاصمة الرياض واستهدفت مجموعة من الفنادق المعروفة للتأكد من التزام أصحابها بقرارات توطين قطاع الإيواء السياحي، كما شملت الجولات أيضاً محافظات الخرج ووادي الدواسر والسليل والأفلاج وحوطة بني تميم، واستهدفت المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها لمتابعة قرارات التوطين وضوابط الوزارة في تنظيم سوق العمل.

وأكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استمرار هذه الجولات المكثفة على جميع الأنشطة المستهدفة بالتوطين وفق جدولة مهام التفتيش الشهرية والبلاغات الواردة من المواطنين على تطبيق "معًا للرصد"، أو بالاتصال على هاتف "19911"، مشيراً إلى أن عملية إدارة التفتيش في الإسناد للزيارات وضبط المخالفات وقبول الاعتراضات تتم إلكترونياً مما يسهل التوثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف.