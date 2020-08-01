"أمن العارضة" يضبط لصًّا سرق سيارة امرأة ودهسها هاربًا وبدَّل لوحتَيْها

مصادر لـ"سبق": تم كشف الغموض رغم تضليل الجاني

كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل عن قضية سرقة مركبة امرأة، ودَهْسها، واستخدام بطاقة الصراف الخاصة بها. وبيّنت المصادر أن الأمن تمكَّن في وقت قياسي من القبض على اللص رغم محاولته تضليل عمليات البحث عنه.

وبيّنت المصادر أن امرأة أبلغت الأمن عن قيام شخص بركوب مركبتها خلال ركنها في وضع التشغيل، وقام بدهسها؛ ما عرَّضها للإصابة، وهرب بالمركبة لجهة غير معلومة. ونجحت الجهات الأمنية بالعارضة في كشف الغموض خلال وقت قياسي، وتحديد معلومات تفيد بهوية الجاني. وبعد تضييق دائرة البحث ضُبط الجاني في مدخل إحدى القرى وبحوزته المركبة بعدما بدَّل لوحتَيْها، واستخدم بطاقة الصراف الخاصة بصاحبة السيارة في عملية شراء من إحدى المحطات.