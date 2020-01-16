"كراني": اليوم كل الأجواء تحت الدفء وحتى الغد

خبير الأرصاد: العاصمة على موعد بعودة البرودة 20 يناير

أكد خبير الأرصاد حسن كراني أن كل الأجواء اليوم الخميس تحت الدفء وحتى الغد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الخميس كل الأجواء تحت الدفء وحتى الغد.

وأضاف: فجر السبت يبدأ تعمق كتلة باردة (أوروبية قطبية) على الشمالية الغربية والغربية.. بعدها تغطي الشمال، والعاصمة على موعد بعودة البرودة 20 يناير.

وتابع: الخميس23 يناير أقصى مدى لتمدد البرودة مع تكوّن صقيع، واحتمالية ثلوج أو أمطار ثلجية على الشمال.

حالة الطقس الأرصاد الرياض

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16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441 03:36 PM

خبير الأرصاد: العاصمة على موعد بعودة البرودة 20 يناير

"كراني": اليوم كل الأجواء تحت الدفء وحتى الغد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد خبير الأرصاد حسن كراني أن كل الأجواء اليوم الخميس تحت الدفء وحتى الغد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الخميس كل الأجواء تحت الدفء وحتى الغد.

وأضاف: فجر السبت يبدأ تعمق كتلة باردة (أوروبية قطبية) على الشمالية الغربية والغربية.. بعدها تغطي الشمال، والعاصمة على موعد بعودة البرودة 20 يناير.

وتابع: الخميس23 يناير أقصى مدى لتمدد البرودة مع تكوّن صقيع، واحتمالية ثلوج أو أمطار ثلجية على الشمال.

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