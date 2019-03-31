برنامج تدريبي مجاني لتأهيل ألف شاب لإدارة حسابات التواصل الاجتماعي

أطلقته "غرفة الرياض" بهدف تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات

تنظم "غرفة الرياض" -ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل- برنامجًا تدريبيًّا مجانيًّا تحت مسمى "أخصائي إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي"؛ لتأهيل (1000) شاب وشابة من الباحثين عن عمل؛ وذلك خلال الفترة من 1 إلى 3 أبريل المقبل؛ وذلك ضمن جهود الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية في هذه المجالات.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري قائلًا: إن البرنامج يعتبر إحدى المبادرات التي تتبناها الغرفة لتأهيل الباحثين والباحثات عن عمل في العديد من القطاعات التي يحتاجها سوق العمل.

ولفت "الشثري" إلى أن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل المشاركين فيه لتولي الوظائف النوعية المتاحة في هذا المجال؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية القطاع الخاص، وتعزيزًا لدوره في تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.

وأضاف: يتضمن البرنامج العديد من المحاور التدريبية التي تهدف لتأهيل المتدربين لوظائف إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في منشآت القطاع الخاص، وتشمل تعريف المتدربين بكيفية إدارة الحساب بتميز، وشرح الأدوات المساعدة لإدارة الحساب، والتوقيت المناسب لإطلاق الحملات والإعلانات الترويجية، واستراتيجيات "الوسم"، وكيفية جذب الجمهور للمنشورات، ومفاتيح المحتوى الإبداعي، واستراتيجية الرد على شكاوى العملاء.

وحث الشباب والشابات السعوديين على استثمار الفرصة لإتقان تقنيات إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قال إنها تمثل مجالًا رائجًا ومربحًا في سوق العمل اليوم؛ مؤكدًا أن هناك حاجة كبيرة لمثل هذه التخصصات في سوق العمل.

وتابع "الشثري" أن تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من الجنسين يشكّل إحدى مبادرات غرفة الرياض لخدمة المجتمع ودعم قرارات الدولة في مجال توطين الوظائف؛ موضحًا أن المبادرة تشتمل على دورات مكثفة تستهدف إكساب المشتركين فيها المهارات اللازمة التي تمكّنهم من شَغل الوظائف المتاحة في هذا المجال في مؤسسات القطاع الخاص؛ لافتًا إلى أن هذه المبادرة بدأتها الغرفة خلال العام الماضي في العديد من التخصصات الوظيفية التي يحتاج إليها سوق العمل.