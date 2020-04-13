قناة "ذكريات السعودية" تعرض مساء اليوم برنامج كشف حساب للزميل سلامة الزيد

ظهر البرنامج عام 1420هـ وضيوفه شعراء وأدباء وفنانون

تعرض قناة ذكريات السعودية عند الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم، برنامجاً لأحد أبرز نجوم الاعلام السعودي وهو الزميل سلامة الزيد، والذي بُث منذ ٢١ عاماً، وستعرض القناة مساء اليوم أولى حلقات برنامج (كشف حساب) الجزء الأول من لقاء مع الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن والبرنامج، تم عرضه في عام١٤٢٠ه، وهو أحد أبرز البرامج الحوارية لقوة فكرته وأهمية ضيوفه وبراعة المحاور ونجوميته، ومن ضيوف الحلقات الفنان طلال مداح والأمير الشاعر محمد العبدالله الفيصل والفنان حسين عبدالرضا والأديب عبدالله الجفري وغيرهم.