وفاة أول جندي أمريكي بفيروس كورونا الجديد

أحد أفراد الحرس الوطني في نيوجيرسي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الإثنين، وفاة أول جندي أمريكي بالالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا، وكشفت في الوقت نفسه عن زيادة حادة في عدد الجنود المصابين، طبقاً لـ "رويترز".

وقال "البنتاغون" إن الجندي كان أحد أفراد الحرس الوطني في نيوجيرسي، وأكدت الفحوص إصابته بفيروس كوفيد-19 وكان يعالج بالمستشفى منذ 21 مارس، لكنه توفي يوم السبت.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أكّدت وزارة الدفاع الأمريكية، إصابة 568 جندياً بالفيروس ارتفاعاً من 280 يوم الخميس.

وكانت تقارير قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن الجيش الأمريكي قرر التوقف عن تقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن عدوى فيروس كورونا بين جنوده، بسبب مخاوفه من استخدام الخصوم للمعلومات مع انتشار الفيروس.