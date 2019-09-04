





10

يعقدان مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن "نزال الدرعية التاريخي"

الملاكمان "رويز" و"جوشوا" يصلان إلى الرياض

وصل الملاكمان: المكسيكي (آندي رويز)، والبريطاني (أنثوني جوشوا) إلى الرياض؛ استعداداً للمواجهة التي ستجمعهما في الدرعية يوم السابع من شهر ديسمبر.



وسيشارك الثنائي في نزال الدرعية التاريخي المرتقب.

وسيتواجد الثنائي في الدرعية لعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة بينهما.



وسيحضر الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة المؤتمر الصحفي؛ حيث سيتم الكشف عن تفاصيل استضافة الدرعية للنزال التاريخي.