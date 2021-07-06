"الأرصاد" تنبّه من حالة أمطار رعدية على عسير

مصحوبة بنشاط في الرياح ويستمر حتى 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعديّة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.