أمير الباحة يستقبل منسوبي وزارة الرياضة ورؤساء الأندية

أكد أن الموسم يحتاج إلى همة الرياضيين

استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة ورؤساء الأندية الرياضية.

حضر اللقاء: مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة صالح بن محمد الغامدي، ومدير مدينة الملك سعود الرياضية علي بن حسن العمري، ورئيس نادي قلوة علي عبيد الصلاحي، ورئيس نادي الباحة عبد الله بن قحطان، ونائب رئيس العين راشد بن طاهر الزهراني، ونائب رئيس الحجاز محمد بن عبد العزيز الغامدي، ورئيس رابطة فرق الأحياء سعدي بن عوض الزهراني، وأعضاء الرابطة: علي بن جمعان الغامدي، وغازي بن أحمد الزبيدي، وعقيل بن راشد الزهراني.

وبيّن أمير المنطقة، خلال اللقاء، أن الموسم الرياضي يحتاج إلى همة الرياضيين وعزمهم للنهوض بالرياضة لتكون الباحة في مصاف المناطق الأخرى رياضيًّا، وسط تطلعات الأهالي العالية التي تستوجب مضاعفة الجهود وفتح آفاق جديدة للحركة الرياضية في جميع الأندية بمختلف المحافظات.

وبيّن الأمير حسام بن سعود أن المسؤولية أمام الأندية كبيرة تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، التي تتضمن برنامج جودة الحياة لصناعة مجتمع حيوي، واستحداث رياضات جديدة.

لافتًا إلى أن المنطقة زاخرة بتنوع التضاريس، ومهيأة لصناعة رياضات جديدة، داعيًا إلى تنمية الرياضات التي تعدّ وجهًا ثقافيًّا لمجتمع المنطقة.

كما ناقش أمير الباحة هموم الرياضيين واحتياجات الأندية، ووجه بسرعة دراسة كافة الحلول لضمان خدمة الرياضة والرياضيين بالمنطقة والاهتمام بالشباب أصحاب المواهب المتعددة في مختلف الرياضات.