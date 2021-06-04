"الصحة": تسجيل 1201 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1322 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 3 يونيو 2021، تسجيل 1201 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 455418 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1322 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 438,206 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7424 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9788 والحالات الحرجة 1528 حالة.