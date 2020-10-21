مصرف عراقي يمنح قرضًا لكل موظف يتزوج "الثانية"

بشرط ألا تقل خدمته عن سنتين.. والقيمة 10 ملايين دينار

أعلن مصرف عراقي، اليوم الأربعاء، منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية.

وقال المكتب الإعلامي لمصرف "الرشيد" في بيان صحفي وفق "روسيا اليوم": تَقرر منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية؛ على ألا يكون قد استفاد من سلفة زواجٍ هو وزوجته الأولى.

وأضاف: السلفة تُمنح للموظفين كافة بغضّ النظر عن التوطين، وبكفالة كفيل بشرط أن يكون موظفًا على الملاك الدائم، وألا تقل خدمته عن سنتين؛ علمًا بأن مبلغ السلفة 10 ملايين دينار.

جدير بالإشارة أن الدولار الواحد يعادل حوالى 1250 دينارًا عراقيًّا.