"الصحة": تسجيل 3861 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 4377 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، تسجيل 3861 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 691125 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4377 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 644730 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8941 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 981 حالة.