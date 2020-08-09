مصابو "كورونا" في أمريكا يقتربون من 5 ملايين

تسجيل 54.590 حالة خلال يوم

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 54.590 إصابة مؤكدة و1.064 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 4.974.959 إصابة.

وأضافت المراكز بأن عدد الوفيات نتيجة الفيروس بلغ 161.284 حالة وفاة.