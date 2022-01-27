أمانة الرياض تغلق 48 موقعًا وتصادر 6.2 أطنان أغذية وتضبط 195 عاملًا

خلال جولات نَفَذّتها لمعالجة وضع الأحياء بالعاصمة من 17 حتى 23 يناير

واصلت أمانة الرياض -بمشاركة 12 جهة حكومية- حملاتها الميدانية المكثفة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة.

وأسفرت الحملة المشتركة التي جرت بين 17 حتى 23 يناير 2022، عن ضبط 195 عاملًا مخالفًا، وإغلاق 48 موقعًا، ومصادرة 6.23 أطنان من المواد الغذائية، وإتلاف ومصادرة 392 قطعة عينية.

وبيّنت الأمانة، عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر، أنها نفّذت زيارات لـ99 منشأة، وحررت 64 إشعار مراجعة ومخالفة، وفصل الكهرباء عن 32 مبنى مخالفًا.