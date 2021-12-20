"موديرنا": جرعتنا المعززة ترفع الأجسام المضادة بشكل كبير لمواجهة أوميكرون

أشارت إلى أنها تمنع الأعراض الشديدة لدى الغالبية العظمى من المصابين

أعلنت شركة موديرنا اليوم الاثنين، أن اللقاح المعزز للقاح فيروس كورونا الحديث يرفع بشكل كبير مستوى الأجسام المضادة التي يمكن أن تواجه متحور أوميكرون.

جاء ذلك تزامنًا مع تفشي أوميكرون بسرعة في جميع أنحاء العالم؛ حيث يبدو أن معظم لقاحات فيروس كورونا غير قادرة على درء العدوى من النوع الشديد.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز": تُظهر نتائج موديرنا أن الجرعة المعززة المسموح بها حاليًا والتي تبلغ 50 ميكروغرامًا (نصف الجرعة الأولى المعطاة للتحصين) زادت من مستوى الأجسام المضادة بنحو 37 ضعفًا.

وأضافت: "موديرنا" كشفت أن جرعة كاملة من 100 ميكروغرام كانت أكثر قوة؛ حيث رفعت مستويات الأجسام المضادة بحوالى 83 ضعفًا مقارنة بمستويات ما قبل التعزيز.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجرعتين أنتجتا آثارًا جانبية مماثلة لتلك التي شوهدت بعد السلسلة الأولية لجرعتين؛ لكن جرعة 100 ميكروغرام أظهرت تفاعلات أكثر تكرارًا بشكل طفيف مقارنة بجرعة 50 ميكروغرام المسموح بها.

تستند النتائج إلى الاختبارات المعملية التي لا ترصد النطاق الكامل لاستجابة الجسم المناعية ضد الفيروس.. وعلى الرغم من أن اللقاحات قد لا تمنع العدوى من المتحور؛ فمن المتوقع أن تمنع الأعراض الشديدة لدى الغالبية العظمى من الناس.

وفيما لم يتم نشر البيانات أو مراجعتها من قِبَل خبراء مستقلين، قالت "موديرنا" إنها تُعد مخطوطة بالبيانات التي سيتم نشرها على الإنترنت.