7 دول تعاقب 25 شركة وبنكاً يمولون الشبكات الإرهابية لإيران

21 مؤسسة منها تدعم قوات "الباسيج"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة وست دول أخرى فرضت عقوبات، اليوم الأربعاء، على 25 شركة وبنكاً وشخصاً لهم صلة بدعم إيران لشبكات متشددة بما في ذلك مليشيا "حزب الله" اللبنانية.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أن 21 من الأهداف المعلنة تضم شبكة واسعة من الشركات، التي تقدم دعماً مالياً لقوات التعبئة العامة الإيرانية "الباسیج".

وبيّنت أنه جرى استخدام شركات وهمية وإجراءات أخرى لإخفاء ملكية "الباسيج" وإدارة مصالح تجارية بمليارات الدولارات في قطاعات السيارات والتعدين والمعادن والبنوك الإيرانية، ومارس عدد كبير منها نشاطه في أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.

وأفادت الوزارة بأن الأفراد الأربعة المستهدفين ينتمون لـ"حزب الله"، ويساعدون في تنسيق عمليات المليشيا بالعراق.

من جهته، أشار وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى أن تحرك الدول الأعضاء في "مركز استهداف تمويل الإرهاب" ضد هذه المؤسسات الإيرانية يتزامن مع جولته الحالية في الشرق الأوسط، حيث يلتقي بنظرائه في أنحاء المنطقة لدعم الحرب على تمويل الإرهاب.

وأثرت العقوبات التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على طهران، بعد قراره الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم معها في 2015، بشدة على عائدات النفط الإيراني، وأدّت لقطع روابط بنوكها بالأوساط المالية العالمية.