مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام مكافحة التستر

وافق على مشروع مذكرة تفاهم مع هيئة السياحة الروسية

وافق مجلس #الشورى، اليوم، على مشروع نظام مكافحة التستر.

وفي مستهل جلسته العادية الخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقاً) في المملكة العربية السعودية، والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية.

مجلس الشورى

14

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 11:05 AM

وافق على مشروع مذكرة تفاهم مع هيئة السياحة الروسية

مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام مكافحة التستر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

6 4,192

وافق مجلس #الشورى، اليوم، على مشروع نظام مكافحة التستر.

وفي مستهل جلسته العادية الخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقاً) في المملكة العربية السعودية، والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مجلس الشورى

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020