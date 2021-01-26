جازان تستضيف "ملتقى تأصيل صناعة السياحة" بمشاركة 13 خبيرًا.. غدًا

للترويج للمنطقة وطرح الرؤى لسياحة مستدامة

كشف أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في منطقة جازان، الدكتور ماجد الجوهري، عن تنظيم "ملتقى تأصيل صناعة السياحة في منطقة جازان" والذي سيقام يوم غد الأربعاء بأحد فنادق جازان، بتنظيم غرفة جازان، وبالتعاون مع شركائها في وزارة السياحة وإمارة المنطقة.

وأشار د. "الجوهري" إلى أن الملتقى يهدف للترويج لمنطقة جازان كمركز سياحي حباه الله بكثير من المقومات السياحية المتنوعة، بالإضافة لإبراز مبادرات وبرامج الجهات المعنية بالدولة لدعم وتنمية وتطوير صناعة السياحة بمنطقة جازان، والوقوف على التحديات وآفاق المستقبل لتحقيق شعار جازان "سياحة منافسة ومستدامة طول العام"، وآليات تحقيق ذلك.

وأضاف أنه من المنتظر أن يتوصل الملتقى إلى اقتراح استراتيجية دعم وتنمية لصناعة السياحة بمنطقة جازان ضمن استراتيجية وأهداف رؤية المملكة 2030، وكذلك دعم وتطوير البنية التحتية للقطاع السياحي بمنطقة جازان.

وقال د. "الجوهري" إن غرفة جازان عملت منذ أشهر على وضع الخطط بتوجيه أمير المنطقة، وبمتابعة نائب أمير المنطقة، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات، واللجان لإقامة الملتقى مع عدد من الشركاء، مُبيّناً أن رؤية المملكة 2030م اعتمدت قطاع السياحة كأحد أهم العناصر الأساسية وضمن أبرز البدائل لاقتصاد ما بعد النفط، وقد انشأت الدولة في سبيل تحقيق رؤيتها منظومة لتنمية وتطوير السياحة تتمثل في وزارة السياحة، والهيئة السعودية للسياحة، والهيئة العامة للترفيه، وصندوق التنمية السياحي لدعم هذا القطاع.

وشدد د. "الجوهري" على أن أهمية وضع جازان وما تمتلكه من مكتنزات سياحية في المكان اللائق بها ضمن مناطق المملكة المميزة سياحيًا هو أولوية، كما أنه - ونظراً لحاجتها إلى البرامج والمبادرات المختلفة التي أطلقتها هذه المنظومة لتطوير وتأصيل صناعة السياحة فيها- تم تحديد ثلاثة محاور رئيسية للملتقي يتمثل المحور الأول منها في مبادرات تحقيق السياحة المستدامة في منطقة جازان، والثاني واقع وتنافسية القطاع السياحي في منطقة جازان، أما المحور الثالث سيكون حول التغيير المطلوب في قطاع السياحة بمنطقة جازان.

وكشف د. "الجوهري" عن مشاركة 13 خبيراً في فعاليات الملتقى سيثرون الجلسات والتي تتضمن عدداً من المحاور أبرزها: مبادرات تحقيق السياحة المستدامة في المملكة ومنطقة جازان، ومحور: واقع وتنافسية القطاع السياحي في منطقة جازان، ومحور: التغيير المطلوب في قطاع السياحة بمنطقة جازان، بالإضافة لورش عمل ستناقش أهم معايير ومؤشرات جودة العواصم والمدن السياحية، وفرص الاستثمار في المشروعات السياحية بمنطقة جازان، وكذلك تطوير البنية التحتية، والحفاظ على البيئة وسلامتها، وكذلك فعاليات مصاحبة وحفل تراثي مساء يوم الملتقى.