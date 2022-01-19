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في ظل بيانات مشجعة عن انخفاض عدد حالات كوفيد

جونسون يعلن رفع معظم قيود كورونا في بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تخفيف معظم قواعد كوفيد في بريطانيا خلال بيانه بشأن الخطة "ب".



في وقت سابق أطلع جونسون وزراء الحكومة على الخطط، قبل بيانه الذي ألقاه أمام البرلمان بعد ظهر اليوم.



وقالت متحدثة باسم الحكومة: إن القرار بشأن القواعد "متوازن بدقة" لكن البيانات الحالية "مشجعة" مع انخفاض عدد الحالات.



وبحسب "بي بي سي": من المقرر أن تنتهي صلاحية تدابير الخطة "ب"، بما في ذلك أقنعة الوجه وتصاريح كوفيد، في 26 يناير.



والتزمت الحكومة بمراجعة الخطة قبل هذا التاريخ.