بلدية جنوب جدة تحرّر شارعاً استولى عليه رجل أعمال منذ 30 عاماً

في إطار الجهود التي تبذلها من أجل رصد الظواهر السلبية ومعالجتها

نجحت بلدية الجنوب الفرعية؛ التابعة لأمانة محافظة جدة، في تحرير شارع بحي العدل جنوب المحافظة بعدما استولى عليه رجل أعمال منذُ أكثر من 30 عاماً.

وأحاط رجل الأعمال الشارع بسور كبير، قبل أن يتم رصده ومباشرة فتحه.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها البلدية من أجل رصد الظواهر السلبية ومعالجتها.