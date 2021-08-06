الدمام.. ضبط معمل تستغله عمالة وافدة لصناعة توصيلات كهربائية مغشوشة

"التجارة": إغلاق المستودع وإحالة القائمين عليه للجهات المختصة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، ضبط معمل تستغله عمالة وافدة لغش التوصيلات الكهربائية التي يتم صناعتها.

وقالت وزارة التجارة في حسابها عبر تويتر: إنه "تم ضبط معمل في الدمام تستغله عمالة مخالفة للغش في التوصيلات الكهربائية، يتم صناعتها يدوياً والإدعاء بأنها منتجات مستوردة".

وأضافت: "تم ضبط أكثر من 7 آلاف توصيلة مغشوشة وعدد من الأسلاك والأفياش والمواد الأولية"، مشيرة إلى أنه تم إغلاق المستودع والقائمين عليه وإحالتهم للجهات المختصة.

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06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442 07:27 PM

"التجارة": إغلاق المستودع وإحالة القائمين عليه للجهات المختصة

الدمام.. ضبط معمل تستغله عمالة وافدة لصناعة توصيلات كهربائية مغشوشة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، ضبط معمل تستغله عمالة وافدة لغش التوصيلات الكهربائية التي يتم صناعتها.

وقالت وزارة التجارة في حسابها عبر تويتر: إنه "تم ضبط معمل في الدمام تستغله عمالة مخالفة للغش في التوصيلات الكهربائية، يتم صناعتها يدوياً والإدعاء بأنها منتجات مستوردة".

وأضافت: "تم ضبط أكثر من 7 آلاف توصيلة مغشوشة وعدد من الأسلاك والأفياش والمواد الأولية"، مشيرة إلى أنه تم إغلاق المستودع والقائمين عليه وإحالتهم للجهات المختصة.

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