"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 4 مساء

تصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدني الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: (الدرب، وبيش، وفرسان، والأجزاء الساحلية).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ4 مساءً.