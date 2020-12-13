"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 4 مساء

تصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدني الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: (الدرب، وبيش، وفرسان، والأجزاء الساحلية).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ4 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

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13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442 10:09 AM

تصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدني الرؤية

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 4 مساء

أرشيفية

أرشيفية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: (الدرب، وبيش، وفرسان، والأجزاء الساحلية).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ4 مساءً.

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