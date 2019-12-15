وزير الخارجية يستقبل السفير الإيطالي لدى المملكة بمناسبة انتهاء فترة عمله

أعرب عن تقديره للجهود التي بذلها في توثيق العلاقات بين البلدين

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في الوزارة، اليوم؛ سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.


وأعرب سموه عن تقديره للجهود التي بذلها السفير في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

وزير الخارجية السفير الإيطالي

1

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441 04:25 PM

أعرب عن تقديره للجهود التي بذلها في توثيق العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية يستقبل السفير الإيطالي لدى المملكة بمناسبة انتهاء فترة عمله

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 1,292

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في الوزارة، اليوم؛ سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.


وأعرب سموه عن تقديره للجهود التي بذلها السفير في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية السفير الإيطالي

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019