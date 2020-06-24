أمريكا تنسق مع أوروبا لاستئناف السفر.. ومخاوف من استبعادها بسبب "كورونا"

"بومبيو" أشار إلى ضرورة اختيار التوقيت المناسب

أفاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة تعمل مع دول في أوروبا ومناطق أخرى على كيفية استئناف السفر بأمان عقب قيود العزل التي ارتبطت بتفشي فيروس كورونا، وذلك بعد إعلان معايير للاتحاد الأوروبي، قد تستبعد الأمريكيين بسبب المعدلات المرتفعة للإصابة بالفيروس.

ونسبت "رويترز" إلى "بومبيو" قوله في مؤتمر صحفي: "بكل تأكيد لا نريد التسبب في مشاكل بأي مكان آخر. أنا واثق تمامًا بأننا في الأسابيع القادمة سنتوصل لذلك، ليس بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فحسب، لكن بين الولايات المتحدة وباقي دول العالم".

وأشار إلى أن ضرورة إيجاد السبيل الصحيح للقيام بذلك، سواء التوقيت المناسب لفعله، أو الخطط المناسبة التي يجب اتباعها.



