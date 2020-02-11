القوات الخاصة اليمنية تحبط تهريب "حشيش" قبل وصوله إلى الحوثيين

نقطة أمنية في الجوف ضبطت الكمية

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف، اليوم (الثلاثاء)، كمية من الحشيش في إحدى النقاط التابعة للقوات الخاصة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد القوات الخاصة العقيد عبدالله البرير، أن نقطة أمنية تابعة للقوات الخاصة بالجوف ضبطت كمية تقدر بـ40 كيلوجرامًا من الحشيش كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية.

