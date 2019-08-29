"تعليم الأفلاج" يشرع في توفير 62 عيادة صحية بالمدارس

بدأت إدارة التعليم، في تنفيذ غرف للعيادات الصحية المدرسية في المدارس "بنين- بنات"؛ لتقديم الإسعافات الأولية للحالات التي قد يتعرض لها طلاب وطالبات المدارس.

وقامت إدارة تعليم الأفلاج بتوجيه تعميم لعشر مدارس، أكدت فيها تخصيص غرفة للعيادة المدرسية حسب الشروط المرفقة في التعميم، وتسهيل مهمة الشركة الموردة لتركب الأجهزة والمعدات الطبية؛ حيث ستقوم وزارة الصحة بتوفير الأجهزة الطبية في تلك العيادات الصحية والتعليم يقوم بتأثيثها المكتبي.

من جهته، ذكر رئيس قسم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الأفلاج محمد الشريدة، أن ذلك يأتي لتوفير مقر للمرشدين والمرشدات الصحيين والأطباء والممرضين والفِرَق الزائرة لعمل البرامج مثل "الفحص الدوري والاستكشافي"، وقياس مؤشر كتلة الجسم، والحملة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان؛ وذلك لتقديم الإسعافات الأولية من المرشد والمرشدة الصحية للحالات التي يتعرض لها طلاب وطالبات المدارس.

وأضاف: يتم من خلال تلك العيادات، التوعية والتثقيف الصحي، وتصحيح العادات الغذائية ذات العلاقة بسلامة وصحة الفم والأسنان، وتحويل الحالات المرضية والمواقف الصحية الطارئة التي يصعب علاجها في مقر العيادة؛ على أن يتم تقديم بيانات إحصائية (تقرير فصلي) بالحالات التي يتم معالجتها في مقر العيادة والبرامج المنفذة بها.

وتابع: العمل جارٍ في تنفيذ 10 عيادات صحية مدرسية بالمدارس المجمعة؛ منها مدرستَي بنين وثمان مدارس بنات؛ على أن تستكمل تجهيز بقية العيادات الصحية والبالغ عددها 52 عيادة خلال الفترة القريبة القادمة في المدارس وإدارة التعليم بعد تجهيزها وتأثيثها من قِبَل إدارة التعليم.