سفير الصين لدى المملكة: أشكر ولي العهد على إدراج اللغة الصينية بالتعليم

قال: آمل أن يجيد الجيل الناشئ هذه اللغة ويعانق مستقبلاً مشرّفاً .. تعزّز العلاقات

قدّم سفير الصين لدى المملكة شكره لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على إدراج اللغة الصينية بجميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "أهنئ هذه الخطوة المهمة لتنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بإدراج اللغة الصينية بجميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية.. أشكر وأقدّر رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد بأن اللغة الصينية هي لغة المستقبل".

واضاف: "آمل أن يجيد الجيل الناشئ في المملكة اللغة الصينية ويعشق الثقافة الصينية، ويعانق مستقبلاً مشرفاً للبلدين الصديقين. كما أشكر وزارة التعليم على الجهود المبذولة. وستكون الصين شريكاً وثيقاً للمملكة في هذه المسيرة التي تعزز العلاقات المتينة بيننا".

وكانت المتحدثة باسم وزارة التعليم إبتسام الشهري؛ قد كشفت، في وقت سابق، أن "الوزارة ستبدأ مع بداية الفصل الثاني بتدريس اللغة الصينية في ثماني مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، أربع منها في الرياض، واثنتان في جدة، واثنتان بالمنطقة الشرقية. وستكون مادة اختيارية للتسجيل، وتمثل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع، يشمل الطالبات".