المؤسسة العامة للري بالأحساء تعلن استمرار خدماتها لمستفيديها

تقوم بعمليات الدعم الفني وتلقي البلاغات عبر قنواتها الإلكترونية

أعلنت المؤسسة العامة للري بمحافظة الأحساء استمرارها في تقديم برامج الري لجميع القطاعات الخاضعة لإشرافها، واستمرار برامج مراقبة جودة مياه الري لجميع المستفيدين من خدماتها.

وأضافت المؤسسة بأنها تقوم بعمليات الدعم الفني، وتلقي البلاغات عبر قنواتها الإلكترونية والهاتفية المختلفة على مدار الساعة، وذلك على الرابط https://rai.sio.gov.sa/ ، وحساب المؤسسة على تويتر: @siogov، إضافة إلى هاتف البلاغات 0135300093.

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16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 09:10 PM

تقوم بعمليات الدعم الفني وتلقي البلاغات عبر قنواتها الإلكترونية

المؤسسة العامة للري بالأحساء تعلن استمرار خدماتها لمستفيديها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الأحساء

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أعلنت المؤسسة العامة للري بمحافظة الأحساء استمرارها في تقديم برامج الري لجميع القطاعات الخاضعة لإشرافها، واستمرار برامج مراقبة جودة مياه الري لجميع المستفيدين من خدماتها.

وأضافت المؤسسة بأنها تقوم بعمليات الدعم الفني، وتلقي البلاغات عبر قنواتها الإلكترونية والهاتفية المختلفة على مدار الساعة، وذلك على الرابط https://rai.sio.gov.sa/ ، وحساب المؤسسة على تويتر: @siogov، إضافة إلى هاتف البلاغات 0135300093.

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