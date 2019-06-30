اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة مسيرة باتجاه منطقة عسير

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير.

ومن جهته صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - هذا المساء من اعتراض طائرة ثانية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة.