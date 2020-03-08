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أغلب الحالات التي تم تسجيلها موجودة في ولاية شمال الراين

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في ألمانيا إلى 847 إصابة

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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا، إلى 847 حالة.

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني، اليوم، أن هذا العدد يزيد على ما تم رصده يوم أمس بإجمالي 50 حالة، مشيرًا إلى أن أغلب الحالات التي تم تسجيلها في ألمانيا موجودة في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، بواقع 392 حالة، تليها ولاية بادن-فورتمبرج، 182 حالة، ثم بافاريا بإجمالي 148 حالة.