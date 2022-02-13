إعلانٌ صادمٌ من لامبورجيني بشأن إنتاج السيارات الكهربائية

أصيب عدد من الرواد والمدافعين عن الطاقة النظيفة، بالصدمة، بعد إعلان شركة "لامبورجيني" المتخصصة في تصنيع السيارات، عن استمرار تصنيعها للسيارات التي تعمل بالوقود حتى عام 2030 المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني، ستيفان وينكلمان، في مقابلة مع صحيفة "فيلت إم سونتاج" الألمانية: إن الشركة ستستمر في إطلاق سياراتها التي تعمل بالوقود والغاز بجانب سيارتها ذات المحركات الهجينة التي تجمع بين الوقود والكهرباء خلال العقد المقبل.

وكانت شركات سيارات عديدة قد أعلنت عن توجهها للتوقف عن إنتاج السيارات التي تعمل بالوقود والتوجه إلى السيارات الكهربائية خلال العقد المقبل تدريجيًّا؛ لكن لامبورجيني يبدو أنها قررت مخالفة هذا التوجه؛ خاصة أنها أكدت أنها لن تنتج سيارة كهربائية بالكامل قبل نهاية عام 2030.

وتتجه حكومات عديدة لحظر بيع السيارات التي تعمل بالوقود بعد عام 2030، ولكن يبدو أنها تواجه تحديًا من شركات تصنيع السيارات الشهيرة عالميًّا.