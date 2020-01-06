حائل.. "الصحة" تضبط وافدة تنتحل صفة طبيبة وتعالج الأمراض "الجلدية"

‫ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الصحة وافدة؛ تنتحل صفة طبيبة جلدية بدون ترخيص في إحدى المنشآت الصحية الخاصة في حائل.

وأكدت الصحة أنها أحالت المتهمة إلى النيابة العامة. ‏

وحثت الوزارة الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم ٩٣٧.

حائل وزارة الصحة طبيبة جلدية النيابة العامة

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06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441 10:31 PM

حائل.. "الصحة" تضبط وافدة تنتحل صفة طبيبة وتعالج الأمراض "الجلدية"

عبدالله البرقاوي

الرياض

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‫ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الصحة وافدة؛ تنتحل صفة طبيبة جلدية بدون ترخيص في إحدى المنشآت الصحية الخاصة في حائل.

وأكدت الصحة أنها أحالت المتهمة إلى النيابة العامة. ‏

وحثت الوزارة الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم ٩٣٧.

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حائل وزارة الصحة طبيبة جلدية النيابة العامة

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