حائل.. "الصحة" تضبط وافدة تنتحل صفة طبيبة وتعالج الأمراض "الجلدية"

‫ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الصحة وافدة؛ تنتحل صفة طبيبة جلدية بدون ترخيص في إحدى المنشآت الصحية الخاصة في حائل.

وأكدت الصحة أنها أحالت المتهمة إلى النيابة العامة. ‏

وحثت الوزارة الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم ٩٣٧.