العواصف الرملية تتسبب في انقطاع الكهرباء عن 8 قرى بـ"جموم مكة"

الشركة: أدت لسقوط عمود ومحول.. وجارٍ العمل على إعادة الخدمة

تسبَّبت العواصف الرملية التي ضربت معظم محافظات منطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 8 قرى بمحافظة الجموم.

وكشف مصدر بشركة الكهرباء لـ"سبق" أن سبب الانقطاع هو الشبكة الهوائية بسبب عمود خط هوائي، سقط مع المحول نتيجة الأحوال الجوية التي شهدتها المنطقة، وتم استبدال العمود وتركيب المحول.

وأشار المصدر إلى أنه يجري العمل حاليًا على ربط أسلاك الخط الهوائي، وإعادة الخدمة للمشتركين.