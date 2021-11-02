إعلان نتائج قبول دورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 51 بكلية الملك فهد الأمنية

معرفة مواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة.. من خلال منصة "أبشر- توظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 51 بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1443هـ.

وللراغبين في معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة، يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني عبر منصة "أبشر- توظيف" بوزارة الداخلية على الرابط: https://jobs.sa.