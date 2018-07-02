الدفاع المدني بالطائف يشارك بفرق سلامة وإطفاء وإمداد بعكاظ

ضمن فريق من المختصين بهدف الحفاظ على سلامة الزوار

شاركت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف بمختصين في إدارة السلامة، ضمن مهرجان سوق عكاظ في دورته الثانية عشرة.

وتضمنت المشاركة عقد العديد من الاجتماعات مع إدارة السوق والمختصين من الجهات ذات العلاقة؛ للتأكد من سلامة الموقع والعاملين؛ ولتحقيق أعلى درجات السلامة لزوار سوق عكاظ.

و شاركت الإدارة أيضاً بفرقة إطفاء وإمداد كفرقة ثابتة على مدار الساعة بالسوق للمباشرة عن قرب لحالات الطوارئ.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أن مشاركة الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف ممثلة في إدارة السلامة بعدد من دوريات السلامة والتي تواجدت منذ اليوم الأول لبداية المهرجان، تهدف إلى متابعة اشتراطات السلامة للحفاظ على سلامة زوار السوق على مدار الساعة.