وزير البحرية الباكستاني يبحث مع سفير السعودية في إسلام آباد التعاون الثنائي

اللقاء ناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين

التقى وزير الشؤون البحرية الباكستاني سيد علي حيدر زيدي، في إسلام آباد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.