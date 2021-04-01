"أوبك+" توافق على زيادة إنتاج النفط تدريجيًّا من مايو إلى يوليو

تبدأ بارتفاعٍ قدره 350 ألف برميل يوميًّا

نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أن مجموعة "أوبك+" توصلت، اليوم (الخميس)، إلى اتفاق على زيادة تدريجية في إنتاج النفط اعتبارًا من مايو.

وبيّن المصدر أن "أوبك+" وافقت على زيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميًّا في مايو، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميًّا في يوليو.

وتخفض مجموعة "أوبك+" الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميًّا لدعم الأسعار.