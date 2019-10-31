مصرع شخصين وإصابة 5 في حادث على طريق الجوف- حائل

"الهلال" يهيب بسالكي الطرق السريعة بالتقيد بالسرعة المحددة

تعرض سبعة أشخاص لإصابات متفرقة نتج عنها وفاتان وذلك نتيجة حادث وقع مساء أمس على طريق الجوف - حائل.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر بالجوف مساء يوم أمس الأربعاء على رقم الطوارئ (997) عن وقوع حادث على طريق حائل بالقرب من منتزه (لايجه) ونتج عنه إصابات حرجة، وبناءً عليه تم ترحيل البلاغ لخمس فرق إسعافية حيث وصلت لموقع الحادث، وبعد فرزها للحالات تبين لها وجود سبع إصابات بالموقع، حالتان منها متوفاتان -رحمهما الله- وخمس إصابات أخرى حالتها حرجة تم نقلها لطوارئ مستشفى دومة الجندل العام.





وأهابت هيئة الهلال الأحمر بعموم سالكي الطرق السريعة بالتقيد بحدود السرعة المحددة وعدم تجاوزها لما له من أثر سلبي قد ينتج عنه حوادث خطيرة، داعية الله سبحانه أن يمن برحمته على المتوفين وأن يشفي المصابين.